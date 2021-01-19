اتحاد جدة يستعيد توازنه بفوز صعب على العين

استعاد اتحاد جدة توازنه عقب فوزه أمام مضيفه العين 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وفرض الاتحاد سيطرته في أغلب مجريات المباراة حيث احتاج إلى 13 دقيقة حتى تمكن مهاجمه هارون كامارا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله حمدان الشمراني ليحول الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه رومارينيو الذي سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم.

وكثّف الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله رومارينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف العين هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي جيترسون بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 87 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك مواطنه غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 24 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي العين على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.