الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد في الوقت القاتل

حقق الاتفاق انتصاراً ثميناً من أمام الرائد بعدما قلب الطاولة عليه بفوزه 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد الذي فرض سيطرته طوال 70 دقيقة حيث تمكن لاعبه المغربي جلال داوودي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 36 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتفاق.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد هجومه ونجح مهاجمه عبدالله المقرن بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد السهلي بقدمه في شباك الحارس محمد الحايطي.

وفي الدقائق العشر الأخيرة انتفض الاتفاق وفرض سيطرته وتمكن لاعبه البرازيلي ايريك دي سوزا من تسجيل الهدف الاول بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الاتفاق هجومه وتمكن مهاجمه هزاع الهزاع من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 87 بعدما أكمل تسديدة زميله المغربي وليد ازارو في شباك الرائد.

وكثّف الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه هزاع الهزاع بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله التونسي نعيم السليتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 21 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز 14.

