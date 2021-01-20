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الهلال يهزم التعاون بـ"المقصيات".. وفييتو يضع بصمته الأولى

الهلال التعاون
فرحة الهلال بهدف فييتو

الهلال يهزم التعاون بـ"المقصيات".. وفييتو يضع بصمته الأولى

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 2-صفر لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الهلال بالعودة مرة أخرى للانتصارات التي غابت عنه في المراحل الـ 4 الماضية والتي تعادل فيها أمام الشباب والاتحاد والباطن والأهلي.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي نجح بتسجيل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط حينما حول مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز عرضية زميله سالم الدوسري بكرة مقصية في شباك التعاون.

ورد التعاون سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه عبدالله الجوعي كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف التعاون هجومه وسنحت فرصة محققة لمدافعه نواف الصبحي الذي تلقى عرضية من زميله سميحان النابت ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني استعاد الهلال سيطرته في العشر دقائق الأولى ونجح لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 حينما سدد كرةً مقصية ذكية استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو، ويعد الهدف الأول لفييتو في الدوري مع الهلال.

وحاول التعاون العودة سريعاً للمباراة وسنحت فرصة خطيرة للاعبه السنغالي عبدولاي ساني الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف التعاون هجومه بحثاً عن الهدف الأول إلا أنه اصطدم بالحارس عبدالله المعيوف الذي تألق ونجح بالمحافظة على شباك فريقه لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب والأهلي صاحب المركز الثالث، وبقي التعاون على رصيده السابق 21 ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً.

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