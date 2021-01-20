ضمك يضمّد جراحه بثنائية في الباطن

ضمّد ضمك جراحه عقب فوزه أمام ضيفه الباطن 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح ضمك في تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد غياب استمر في المراحل الأربع الماضية والتي خسر فيها مباراتين وتعادل في مثلها.

وفي المقابل واصل الباطن تراجع نتائجه في المراحل الخمس الماضية حيث خسر 3 لقاءات وتعادل في لقاءين.

وشهدت المباراة أفضلية لضمك الذي فرض سيطرته خاصة بعد طرد لاعب الباطن حسن الرغفاوي الذي حصل على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 20.

‫وعند الدقيقة 45+6 تمكن الأرجنتيني ايميليو زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك أفضليته وتمكن مهاجمه زيلايا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 68.

وشهدت المباراة طرد لاعب ضمك ابراهيم النخلة عند الدقيقة 79 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 12 نقطة ليتقدم للمركز قبل الأخير، وبقي الباطن على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز 13.

