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4 فرق سعودية ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا

بيتروس الهلال النصر كاريو
لقاء سابق بين الهلال والنصر

4 فرق سعودية ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا

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العربية. نت

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير سوق الانتقالات العالمي اللاعبين لعام 2020، عن تواجد أربعة فرق سعودية، ضمن أكثر 10 أندية صرفا في قارة آسيا.

واحتل النصر المركز الثاني خلف الدحيل القطري الذي تصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في القارة الصفراء، وثالثا جاء داليان ثم شنغهاي سيبج وبعده بكين غوان وهيبي شينا فورتون من الصين، بينما تواجد اتحاد جدة سابعا، والهلال في المركز الثامن، ثم نادي شينزين الصيني، وفي المرتبة العاشرة تواجد أهلي جدة.

صورة ضوئية من تقرير فيفا
صورة ضوئية من تقرير فيفا

وحسب تقرير "فيفا"، فإن الدوري السعودي تواجد ضمن المراكز الـ 25 الأولى، كأكثر الدول دفعا لرسوم الانتقالات في 2020، حيث شهد العام المنصرم تعاقد 66 نادياً سعودياً مع 242 لاعبا، وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق على رسوم الانتقالات 67.7 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في آسيا بعد الصين "86.1 مليون دولار".

وبقيت الأندية الإنجليزية، على غرار الأعوام السابقة، الأكثر إنفاقا في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم لعام 2020، إلا أن الأرقام تدنت كثيرا مقارنة مع 2019 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة.

وقال "فيفا" في تقرير سوق الانتقالات العالمي إن إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على رسوم الانتقالات والبالغ 5,63 مليار دولار، أقل بـ1,7 مليار دولار عن عام 2019، وهو انخفاض بقرابة الربع في أدنى مبلغ تراكمي منذ عام 2016.

وحافظت الأندية الإنجليزية على صدارة ترتيب الفرق الأكثر إنفاقا، حيث بلغت رسوم الانتقالات حوالي 1,63 مليار دولار، تلتها أندية إيطاليا التي أنفقت مجتمعة 731,5 مليون دولار على الانتقالات الدولية.

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