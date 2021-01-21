نجم نيويورك ريد بولز يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن أليخاندرو روميرو غامارا، لاعب نيويورك ريد بولز الأميركي، بات قريبا من الانتقال إلى فريق التعاون السعودي.

ووفقا لصحيفة "لانسيون" الأرجنتينية فإن اللاعب الملقب بـ "كاكو" أصبح قريبا جدا من اللعب في الدوري السعودي وتحديدا مع نادي التعاون.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: سيتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الأيام المقبلة، وسيكون العقد لمدة ثلاثة مواسم.

ويلعب "كاكو" ذو الأصول الأرجنتينية مع منتخب باراغواي، وكان قد مثل المنتخبات الأرجنتينية في المراحل السنية، وانتقل لاعب الوسط البالغ من العمر "26 عاما"، إلى الدوري الأميركي في فبراير 2018، بعد خمسة مواسم قضاها في صفوف هوراكان الأرجنتيني.