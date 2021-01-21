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نقل ديربي جدة إلى رديف "الجوهرة"

رومارينيو الاتحاد الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والاتحاد

نقل ديربي جدة إلى رديف "الجوهرة"

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العربية. نت

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي الاتحاد والنصر في الجولة الـ 15، ومباراة فريقي الاتحاد والفتح ضمن الأسبوع الـ 17، ومواجهة الاتحاد والفيصلي في الجولة (20) من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، مع تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساء "بتوقيت السعودية" نظراً لانشغال الملعب بمباراة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

كما قررت اللجنة، إقامة مباراة فريقي الأهلي والباطن في الجولة (16)، ولقاء الأهلي والاتحاد في الجولة (18)، ومباراة فريقي الأهلي والعين في الجولة (19) من نفس المسابقة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة".

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد بإغلاق الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

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