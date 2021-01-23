اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام النصر

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مسرحاً لكلاسيكو مثير سيجمع اتحاد جدة أمام النصر، في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى عكس لقاءاتهما في السنوات الأخيرة يدخل الاتحاد وهو في أفضل حالاته منذ ما يقارب 8 سنوات، في حين يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته والاقتراب من فرق المقدمة.

ويعيش الاتحاد موسماً مميزاً بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي الذي نهض بقطب جدة الكبيرة حيث ينافس على اللقب بعكس الموسمين الأخيرين والذي كان يصارع على البقاء.

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه بالمرحلة الماضية عقب فوزه أمام العين 2-1 ليعوض خسارته في المرحلة التي سبقتها والتي كانت من أمام أبها بهدف نظيف.خ

وتنفس كاريلي الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز بعد شفاءه من الاصابة، في حين لن يشارك المغربي كريم الأحمدي بسبب تراكم البطاقات.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال الذي سيواجه مضيفه الفيصلي يوم الاحد.

وفي المقابل يعيش النصر فترةً مميزة بقيادة مدربه الكرواتي أليت هورفات والذي نجح في انتشال النصر من القاع بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية منذ توليه المهمة خلفاً للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

ويأمل هورفات في أن يحقق فريقه فوزه الخامس توالياً وهو الانتصار الذي سيقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال الى 6 نقاطٍ مؤقتاً.

وتلقى هورفات ضربةً موجعة بعد اصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز في مواجهة الوحدة الماضية، حيث لا تزال مشاركته محل شك، في حين يواصل الثنائي عبدالفتاح عسيري والمغربي عبدالرزاق حمدالله غيابهما بسبب الاصابة حيث ستكون عودتهم في نهائي السوبر الاسبوع المقبل أمام غريمهم التقليدي الهلال.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 20 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال.