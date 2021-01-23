النصر يسعى لكسر سلسلة عدم الفوز على اتحاد جدة

يبحث النصر عن إيقاف سلسلة عدم الفوز على اتحاد جدة حينما يلاقيه يوم الاحد على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد في آخر 4 مباريات بينهما في جميع المسابقات "3 مباريات لحساب الدوري ومباراة لحساب كأس الملك" والتي كانت جميعها بقيادة مدربه المقال البرتغالي روي فيتوريا.

وكان آخر انتصار للنصر على الاتحاد في الموسم قبل الماضي حينما فاز ذهاباً في جدة 2-1، والتي سجلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين سجّل هدف الاتحاد الوحيد فهد المولد.

ويتفوق الاتحاد في آخر 4 مباريات منها آخر 3 مباريات بالدوري والتي فاز في مباراة وتعادلا في آخر مباراتين، ولحساب كأس الملك انتصر الاتحاد 4-2 في الموسم قبل الماضي.

وعانى الاتحاد كثيراً أمام النصر حيث لم ينجح في هزيمته في 12 مباراة متتالية " حيث خسر 10 وتعادل في مباراتين ابتداءً من موسم 2012 حتى الموسم قبل الماضي.

ويعتبر النصر أكثر الفرق فوزاً على الاتحاد بدوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 حيث فاز عليه 11 مباراة آخرها في ذهاب الموسم قبل الماضي.