  • مباشر
اللغة

النصر يسعى لكسر سلسلة عدم الفوز على اتحاد جدة

مباراة سابقة

النصر يسعى لكسر سلسلة عدم الفوز على اتحاد جدة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يبحث النصر عن إيقاف سلسلة عدم الفوز على اتحاد جدة حينما يلاقيه يوم الاحد على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد في آخر 4 مباريات بينهما في جميع المسابقات "3 مباريات لحساب الدوري ومباراة لحساب كأس الملك" والتي كانت جميعها بقيادة مدربه المقال البرتغالي روي فيتوريا.

وكان آخر انتصار للنصر على الاتحاد في الموسم قبل الماضي حينما فاز ذهاباً في جدة 2-1، والتي سجلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين سجّل هدف الاتحاد الوحيد فهد المولد.

ويتفوق الاتحاد في آخر 4 مباريات منها آخر 3 مباريات بالدوري والتي فاز في مباراة وتعادلا في آخر مباراتين، ولحساب كأس الملك انتصر الاتحاد 4-2 في الموسم قبل الماضي.

وعانى الاتحاد كثيراً أمام النصر حيث لم ينجح في هزيمته في 12 مباراة متتالية " حيث خسر 10 وتعادل في مباراتين ابتداءً من موسم 2012 حتى الموسم قبل الماضي.

ويعتبر النصر أكثر الفرق فوزاً على الاتحاد بدوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 حيث فاز عليه 11 مباراة آخرها في ذهاب الموسم قبل الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون

الأكثر قراءة

جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام
بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟ بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟
هذا وضع هذا وضع "ترمب" المالي بعد مغادرة البيت الأبيض!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض

قبل أن تذهب

السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان
السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان

اكتشف المزيد