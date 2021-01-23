في دوري المحترفين.. النصر يسيطر على الكلاسيكو

يتطلع النصر لاستعادة نغمة الانتصارات في مواجهاته أمام اتحاد جدة حينما يلاقيه يوم الأحد على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في ختام الدور الأول لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد في آخر 3 مباريات لأول مرة منذ 9 سنوات كان أصفر العاصمة يحكم قبضته على الكلاسيكو.

ويتفوق النصر بفارق كبير عن الاتحاد بمواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 حيث فاز في 11 مباراة مقابل 6 خسائر وتعادلا في 7 مباريات.

وكانت الأفضلية تميل للاتحاد في أول 10 مباريات منذ انطلاق دوري المحترفين حيث انتصر في 5 مباريات مقابل انتصار وحيد للنصر وتعادلا في 4 مباريات.

ومنذ بداية موسم 2012 انقلب حال الكلاسيكو والذي سيطر عليه النصر الذي لم يعرف طعم الخسارة في 12 مباراة متتالية حيث فاز في 10 مباريات وتعادلا في مباراتين.

ونجح الاتحاد أخيراً في إيقاف تفوق النصر في مواجهة الدور الثاني لموسم 2018-2019 حيث حقق فوزاً ثميناً بالرياض بنتيجة 3-2 ساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط.

ولم يعرف الاتحاد طعم الخسارة في آخر 3 مباريات لهما حيث فاز في مباراة وتعادلا في آخر مباراتين والتي أقيمت في الموسم الماضي بنفس النتيجة 1-1.

ولم يخلو الكلاسيكو من النتائج الكبيرة والذي بدأها الاتحاد حينما اكتسح النصر في جدة بنتيجة 5-2 في عام 2011، لينتظر النصر حتى عام 2016 وحينها نجح باكتساح الاتحاد بنتيجة 5-صفر.