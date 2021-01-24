أبها يفرط في تقدمه ويتعادل مع القادسية

اقتنص القادسية نقطة ثمينة أمام مضيفه أبها بعد تعادلهما 2-2، في مواجهةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة والتي بدأها لاعبه خليفة الدوسري الذي سجّل هدفاً بعد مرور 12 دقيقة إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورد أبها سريعاً ونجح مهاجمه صالح العمري بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 20 بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وواصل أبها هجومه وتمكن مهاجمه المغربي سعد بقير بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة من زميله صالح العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتسكن شباك القادسية.

وفي الشوط الثاني فرص القادسية سيطرته ونجح لاعبه حسن العمري بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل القادسية هجومه وتمكن مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59 بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي إديسون العائدة من الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف أبها هجومه وسجّل مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ هدفاً عند الدقيقة 81 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ولم يتوقف هجوم أبها وأضاع مهاجمه ستراندبيرغ فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 21 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً وارتفع رصيد القادسية إلى 20 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.