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الأهلي يعبر الاتفاق بشق الأنفس ويزاحم الهلال

الأهلي الاتفاق
من لقاء الأهلي والاتفاق

الأهلي يعبر الاتفاق بشق الأنفس ويزاحم الهلال

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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حقق أهلي جدة 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه القاتل أمام مضيفه الاتفاق 2-1، ليضيق الخناق على المتصدر الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي مالت فيه الأفضلية للأهلي لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وضحت رغبة الأهلي بتسجيل هدف السبق ونجح عند الدقيقة 58 حينما ارتقى مدافعه محمد آل فتيل لعرضية زميله الروماني ألكسندرو ميتريتا ليحول الكرة برأسه لتسكن شباك الحارس محمد الحايطي.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه الروماني ميتريتا أن يسجل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وفرض الاتفاق هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مهاجمه المغربي وليد أزارو أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله محمد الكويكبي برأسه إلا أنها أصابت العارضة الأهلاوية.

وكثّف الاتفاق هجومه ونجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+3 عن طريق ركلة جزاء.

ورد الأهلي سريعاً وتحديداً بعد دقيقة حينما نجح لاعبه سلطان مندش بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالرحمن غريب بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والذي سيواجه مضيفه الفيصلي يوم الاثنين، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 21 نقطة ليتراجع للمركز السابع مؤقتاً.

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