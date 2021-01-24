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الانضباط توقف مسؤول نادي الهلال

صورة متداولة لما حدث بعد نهاية المباراة

الانضباط توقف مسؤول نادي الهلال

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العربية. نت

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإيقاف مسؤول نادي الهلال جورجيوس تسوناكاس 4 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه بمبلغ 40 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء على خلفية قيام تسوناكاس باستخدام ألفاظ بذيئة تجاه مسؤول المباراة التي جمعت فريقه مع الأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً لإفادة لجنة الحكام المتضمنة الفيديو المصور من الناقل الرسمي.

كما غرمت اللجنة نادي الطائي بمبلغ 10 آلاف ريال لحصول 8 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الكوكب ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة، في قرار غير قابل للاستئناف.

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