أندية الجزائر تترقب قرار الاتحاد بشأن مصير الدوري

رفض عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر يوم الثلاثاء اتخاذ أي قرار يمنح لقب دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم إلى شباب بلوزداد المتصدر الحالي للبطولة قبل توقفها في 16 مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأتي رفض ألماس قبل اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي الأربعاء لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق باستئناف النشاط الرياضي.

وكان شباب بلوزداد يتصدر المسابقة برصيد 40 نقطة متقدما بثلاث نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر قبل التوقف بسبب الجائحة.

وقال ألماس في مقابلة مع موقع النادي على الإنترنت إن هذا القرار سيمثل ظلما حقيقيا.

وأضاف: منح اللقب للمتصدر الحالي سيكون ظلما حقيقيا. سندافع بكل قوة عن حقوقنا. نعيش حاليا في موقف صعب والصحة العامة للمواطنين أهم من التتويج بلقب، من غير المعقول أن يُمنح اللقب لفريق على حساب آخر في ظل بقاء ثماني جولات على النهاية ولنا مباراة مؤجلة.

واستبعد خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري الشهر الماضي منح اللقب لأي فريق في حال إلغاء البطولة.

وقال زطشي حينها: في حال إلغاء البطولة، لا أعتقد أننا سنمنح اللقب لأي فريق لأن البطولة لم تنته. البطل هو الذي يبلغ نهاية المشوار بالجولة 30، في المقابل سنحدد ممثلي الجزائر في المنافسات الافريقية وفي هذه الحالة سنأخذ بعين الاعتبار الترتيب عند توقف المسابقة.

ورفضت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية السماح "حاليا" باستئناف المنافسات.