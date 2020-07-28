تريساكو: حكام "النخبة" سيقودون مباريات الدوري السعودي

أكد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن حكام النخبة في القارة الأوروبية سيقودون مباريات الدوري السعودي التي تستأنف في مطلع أغسطس المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لجنته ستحاول إبقاء بعض الحكام في السعودية أياماً أكثر لقيادة أكبر عدد من المباريات.

وقال تريساكو في حديث مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": حكام النخبة في أوروبا سيتواجدون في السعودية لقيادة مباريات الدوري بعد استئنافه، رغم أننا قد نواجه بعض العقبات مثل مشاركة أغلبهم في مباريات دوري أبطال أوروبا التي تستأنف في ذات الوقت، لكني أؤكد بأننا سنجلب حكام النخبة وسندعوهم للبقاء في السعودية لوقت أطول من أجل قيادة أكبر عدد من المباريات.

وزاد: لا نواجه مشاكل في استقطاب الحكام الأجانب، وسنستمر في طريقة عملنا مثلما كان قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وآمل شخصياً أن نستعين بالحكام السعوديين لأنهم مستعدون ومستوياتهم لا تختلف عن الحكام الأجانب.