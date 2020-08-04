رودريغو: نيمار الأفضل في العالم.. وكنت أرتجف خوفاً من زيدان

وصف البرازيلي رودريغو، لاعب ريال مدريد، مواطنه نيمار بأفضل لاعب في العالم وبالبطل، وذلك نظير ما قدمه لمنتخب السامبا والأندية التي لعب معها، لافتا إلى أن زميله كاسيميرو يعد مصدر إلهام بالنسبة له، كاشفا عن أنه كان يشعر بالخوف من زيدان وكان يرتجف في بداية مشواره مع المدرب الفرنسي.

وقال موهبة بطل الدوري الإسباني في مقابلة مع "العربية": لا أقارن نفسي بنيمار، كل شخص لديه أسلوبه، بالنسبة لي نيمار أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل لاعب برازيلي في الوقت الحالي، لذلك لا يمكن أن أقارن به نهائيا، لأنه بطل، وقام بالكثير من الأمور الجيدة للمنتخب ولأنديته، على الرغم من أنه عانى من الإصابات، لكنه لاعب مميز بكافة المقاييس، هو مثال أعلى بالنسبة لي وللكثير من اللاعبين في البرازيل، نيمار لديه شعبية عالية.

وأضاف: كاسيميرو من دون شك مصدر إلهام بالنسبة لي، حقق الكثير في حياته المهنية، إنه قائد ولاعب مهم.

وبخصوص قصة انتقاله إلى ريال مدريد، ذكر: كان لدي حلم أن العب في ريال مدريد بالتحديد، أبي وعائلتي دائما كانوا يريدونني أن ألعب خارج البرازيل، وهم يدركون جديا أن حلمي هو هذا النادي العريق، الذي كنت دائما أتابع مبارياته ونجومه ولاعبيه، ولا ننسى أن هذا النادي مر عليه الكثير من اللاعبين البرازيليين بالنسبة لنا هم أساطير وتركوا بصمة كبيرة هنا في القلعة البيضاء، لذلك عندما جاء الخبر من ريال مدريد، كان أمرا رائعا بالنسبة لي وللعائلة كلها، وقررنا أنه علينا القدوم إلى المدينة الإسبانية.

وواصل: أجد الكثير من الدعم في النادي من قبل زملائي، ولدي الكثير من الأصدقاء خاصة البرازيليين مثل مارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس وميليتاو.

وتطرق رودريغو إلى عمله تحت إشراف المدرب زيدان، موضحا: لم أكن أعرفه من قبل، ولكني أعرف أنه أسطورة كرة القدم الفرنسية، وكنت أشاهد له المباريات والأخبار التي تتحدث عنه وعن إنجازاته، عندما جئت إلى النادي الموسم الماضي لم يكن هنا، ثم جاء وتعرفت عليه، كنت خائفا في البداية، وكنت ارتجف، لكنه دائما ما يعاملني بشكل رائع وتعلمت منه الكثير.

وحول مشواره ومستقبله مع الفريق، أبان: أنا أحب البقاء في مدريد، أريد أن أبني مسيرتي الكروية العالمية، أنا في أفضل فريق في العالم، بالطبع لا أريد المغادرة، في الوقت الحالي تركيزي كله على القميص الأبيض.