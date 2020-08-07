مؤمنة: عسيري اتخذ قرار الانتقال مسبقاً.. وأساليب دجانيني معروفة

وصف عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة الأهلي، الفترة التي قضاها في رئاسة النادي بالصعبة، كاشفا عن وجود اختلافات أحيانا مع الأمير منصور بن مشعل، لافتا إلى وجود أحزاب في النادي بسبب كثرة التغييرات الإدارية.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: حتى الآن لم نبدأ العمل بشكل كامل داخل النادي بسبب الظروف الطارئة، لدينا استراتيجية لمدة 4 سنوات تتضمن خطة كاملة، الفترة الماضية كانت صعبة جدا، لوجود الكثير من التحديات المالية والإدارية.

وحول وجود خلافات مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول في أهلي جدة، أوضح: أعتز كثيرا بدعمه وثقته، الأمور كانت واضحة لنا، لديه توجه في العمل الإداري داخل كرة القدم وهذه الأشياء أحيانا تسبب خلافات.

وأضاف: هدفي الأول هي التوازن المالي، لأني وجدت الكثير من الملفات المالية المرهقة، اللاعبون عانوا جراء تغير الإدارات، مما أثر على الأجواء في النادي.

وبخصوص انتقال عبدالفتاح عسيري إلى النصر، ذكر مؤمنة: لم أقم ببيع المدة المتبقية من عقد عسيري دون علم الأمير منصور بن مشعل، وأنا لا أفكر بهذه الطريقة، قوتي ليست في مثل هذه الأمور، بل في نتائج الفريق.

وأردف: عندما استلمت إدارة النادي كان متبقي لعبدالفتاح عسيري 4 أشهر قبل دخول الفترة الحرة وتحدثت معه شخصياً، أردنا المحافظة عليه لكنه كان قد اتخذ قرار الانتقال مسبقا، والأرقام التي ذكرها عبدالفتاح كانت بعيدة عن التي اتفقنا عليها وميزانية النادي، ولم نجد إثباتات رسمية توضح أن هناك أندية فاوضت اللاعب قبل دخول الفترة الحرة.

وبشأن ملف المحترف دجانيني، قال: قبل موعد عودته بـ 10 أيام اتصل دجانيني بالمدرب وأبلغه بعودته، ولكن للأسف هناك أشخاص حوله يؤثرون عليه، وتلقيت اتصالات من أندية إماراتية تفيد بأن ديجانيني يقوم بتسويق نفسه لدى الأندية هناك وسيقوم بفسخ عقده، وأساليبه تكررت ومعروفة، وتعاقدنا مع شركة قانونية في الخارج والملف لديها، إذا لم نصل إلى تسوية مع اللاعب بعودته سنتخذ إجراءات قانونية ضده، اللاعب لم يكن واضحا معنا وأبلغنا الاتحاد السعودي بذلك.

وكشف رئيس الأهلي عن وجود 3 أحزاب، بسبب كثرة التغييرات الإدارية، وأنه يعمل في بيئة مليئة بالإشاعات، مضيفا: قوتي بوجود الأمير منصور بن مشعل.

وتابع: النصر لم يطلب الحارس محمد العويس، ولن نتخلى عن أي لاعب يرغب في الاستمرار مع الأهلي، كما لم نوقع مع إسماعيل عمر إلى الآن، والمدرب يتابعه.