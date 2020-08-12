توامبا: التعاون لم ينفذ طلباتي.. وقرار "الحرمان" صادم

وصف لياندر توامبا، مهاجم التعاون، حرمانه من اللعب في السعودية مجددا لعدم استمراره إلى نهاية الموسم بالمفاجأة الكبيرة، معتبرا أن القرار صادم، مؤكدا أنه يشعر بخيبة الأمل، لأنه أراد الاستمرار مع التعاون إلى نهاية الموسم وليس تجديد التعاقد، كاشفا عن رغبته بالرحيل.

وقال المهاجم الكاميروني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: حرماني من اللعب في السعودية مفاجأة كبرى وقرار صادم، لأنني أبلغت اتحاد كرة القدم عدة مرات وكنت أتحدث مع التعاون وطلبت استكمال الموسم، لكن النادي يصر على خيار التمديد، والقرار شكل خيبة أمل بالنسبة لي، الوضع صعب وأعمل من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة.

وأضاف: أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الأمين العام للاتحاد السعودي للقدم وحصلت على رد من جانبه، موضحا أنه بناء على رفضي الاستمرار تم اتخاذ قرار الحرمان.

وحول قصته مع النادي، ذكر: اتفقت مع النادي على أن يتم تحسين العقد في حال تقديمي مستويات أفضل، وفي نهاية الموسم الماضي اجتمعت مع رئيس النادي، واتفقنا على الانتقال إلى ناد آخر يلبي طلباتي، وفي حال عدم الانتقال سيتم توفير متطلباتي من قبل التعاون، لكن للأسف لم أر البنود التي اتفقنا عليها تتحق على أرض الواقع وطلب مني ألا أقلق وأن أنتظر إلى فترة الانتقالات حتى يتم تغيير البنود.

وواصل: لم أكن متحمساً للعب موسم جديد مع التعاون بسبب عدم تنفيذ البنود المتفق عليها، وكنت أتمنى أن يتفهم النادي الأمر ورغبتي في الرحيل وأن الأمور ستمضي بطريقة ودية، وأبلغت النادي رسميا أنني أرغب في تمديد عقدي حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن النادي كان يريد تجديد العقد عاماً.