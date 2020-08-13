فيتوريا: حكم الديربي لم يساعدنا.. و"الوسط" أسقطنا أمام الهلال

فضل روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، عدم الحديث عن سبب غياب المدافع البرازيلي مايكون عن لقاء ديربي الرياض أمام الهلال، كاشفا عن أن هناك الكثير من الأخطاء التي أثرت على فريقه ومن ضمنها أخطاء الحكام.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: بشأن قضية مايكون: لا أريد أن أتحدث أبدا عن هذا الموضوع، ما أستطيع قوله إننا عانينا عندما كنا نحضر لهذه المباراة خاصة في منطقة الوسط، ولكن عن مايكون لا أريد أن أتحدث بعد الآن، لأنني لست المخول للحديث عن هذا الموضوع.

وبخصوص رأيه حول أخطاء الحكام في مباراة الديربي، ذكر: دائما يخطئون، والحكم جزء من المباراة، الحكم مرخص في دوري أبطال أوروبا، والحديث عن الحكم كأنك تتعذر بأمور هي جزء من اللعبة، لذلك لن أعلق أكثر.

وأضاف: لدينا الكثير من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، كان هناك الكثير من الأخطاء، منهم الحكام أيضا الذين لم يساعدونا في بعض الأحيان وهو أمر طبيعي، بالإضافة إلى أخطاء ارتكبناها.

ولفت فيتوريا إلى أنه اعتاد على تلقي الانتقادات، معتبرا أن ذلك من ضمن حياة وعمل المدربين، مشددا على أن المحافظة على لقب الدوري السعودي باتت أكثر صعوبة في الوقت الحالي.

وطلب مدرب النصر من لاعبيه أن يكونوا أقوياء وأن يتعاملوا مع الضغوط، وأردف: علينا أن نكون أقوياء، إذا كان هناك لاعب لا يتحمل هكذا ضغوط، خاصة في فريق كبير كالنصر فليختر مهنة أخرى.