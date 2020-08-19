غوميز والسومة.. من يكسب تحدي "الهاتريك" الثاني؟

تشهد قمة الأسبوع الـ 26 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، منافسة خاصة بين الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، والسوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة، وذلك على عدة مستويات.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" لقاء الأهلي وضيفه الهلال، يوم الخميس، ويطمح الفريق الأزرق إلى الاقتراب من حسم لقب الدوري الذي يتصدر ترتيبه بـ 60 نقطة، فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثالث بـ 43 نقطة.

وعلى الرغم من الفارق الشاسع في النقاط بين الفريقين، إلا أن مواجهاتهما دائما ما تشهد تنافسا مثيرا بين اللاعبين، وستتجه الأضواء صوب السومة وغوميز في اللقاء، كونهما ينافسان على جائزة هداف الدوري في الموسم الحالي.

إذ يتواجد غوميز برفقة عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، في صدارة قائمة الهدافين بـ 20 هدفا، وخلفهما عمر السومة الذي أحرز 16 هدفا.

ويمتلك كلا المهاجمين الفرنسي والسوري "هاتريك" واحد في المباريات التي جمعت الفريقين، على الرغم من أن السومة لعب 17 مباراة ضد الهلال، فيما شارك غوميز في 5 مباريات.

وأحرز الدولي السوري صاحب الـ "31 عاما" 11 هدفا في شباك الهلال، وساهم في صناعة هدف واحد، وجاءت الثلاثية الوحيدة التي سجلها السومة في موسم 2018-2019، ضمن منافسات الدوري في الجولة 14، خلال المباراة التي كسبها الهلال بنتيجة 4-3.

أما غوميز "35 عاما"، فتمكن من هز شباك الأهلي في 5 مناسبات وذلك خلال 5 مباريات لعبها، وكان "الهاتريك" الوحيد في مباراتهما ضمن دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وذلك في مباراة الذهاب التي حسمها الهلال بـ 4-2.

ولم يتمكن السومة من التغلب على الهلال بوجود غوميز، إلا في مباراة واحدة من أصل 5، كانت في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، علما بأن في مبارياتهما الـ 5 ضد بعضهما البعض، تعادلا في الجانب التهديفي بـ 5 أهداف لكل منهما.