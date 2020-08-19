مدرب الأهلي: أؤمن بلاعبي الفريق.. والمستقبل مشرق

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي جدة، أنه سعيد بالعمل في النادي، ومتفائل بمستقبل الفريق، لافتا إلى أهمية عودة اللاعبين الغائبين لأسباب مختلفة، ورفض التعليق على انتقال عسيري إلى النصر.

وقال فلادان في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أعرف أن الأهلي من أكبر أندية الشرق الأوسط والسعودية، تحدث مع خليلوزيتش الذي درب الأهلي سابقا، قبل تعاقدي مع النادي، أنا سعيد بتواجدي في الأهلي صاحب الجماهير الغفيرة.

وحول الغيابات وتأثيرها على الفريق، ذكر: الوضع صعب للغاية بسبب جائحة كورونا، الأهلي وجميع أندية العالم يعانون من ذلك، وتغيب أسماء هامة عن الفريق خاصة وأنهما يلعبان خط الهجوم فهذا يؤثر كثيرا على الفريق، بلايلي لديه مشكلة في بلاده بسبب إغلاق الحدود، أما دجانيني لا أدري ما حدث معه، آمل بعد عودة اللاعبين أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة، سوف يكون أداؤنا أفضل وسنرى ما سيحدث لاحقا.

وبخصوص مستقبل الفريق في كأس الملك ودوري أبطال آسيا، أبان: لدينا مباراة في نصف النهائي ضد النصر وهو فريق جيد للغاية، آمل أن نصل إلى النهائي، لدي إيمان قوي بالأهلي واللاعبين الموجودين، وبالنسبة لدوري أبطال آسيا فنحن نتحسن يوما بعد الآخر.

ولفت المدرب الصربي إلى أنه يهتم باللاعبين الشباب، لاسيما الموجودين في الأهلي، وأردف: نمتلك لاعبين جيدين تحت 19 عاما، أشعر بالحزن قليلا لأننا في هذا الوقت لدينا عدد قليل من اللاعبين بسبب الإصابات والغيابات، وأنا واثق من مسألة تحسين الأداء والتطوير، اللاعبون الشباب يتحسنون والنادي لديه مستقبل مشرق مع هؤلاء اللاعبين الصاعدين.

وواصل: تحدثت مع المشرف العام لكرة القدم بخصوص عبدالفتاح عسيري، وليس لديه تعليق على انتقاله إلى النصر، أعتقد أنه لاعب ممتاز.