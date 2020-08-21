رئيس الاحتراف يوضح تفاصيل قرار مخالصة الأندية للاعبيها

أوضح جابر الجهني، الرئيس المكلف للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرار تحمل الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة للتكاليف المالية المتعلقة بمخالصة اللاعب، يعود لضمان عدم خسارة الأندية لمبالغ كبيرة وتكبد المزيد من الديون مستقبلا.

وقال الجهني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: القرار جاء بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها، من تداخل الموسمين وفترة الإعداد، لذلك من المتوقع والمتحمل أن تكون فترة التوقف متزامنة مع الموسم الجديد، وحدثت في السابق بعض الحالات، حيث يمكن أن يتم تسجيل لاعب خلال فترة الصيف ومع بداية الجولات الأولى للموسم يتم الاستغناء عنه، لذلك رأينا أن ننظم موضوع المخالصات المالية بحيث لا تخسر الأندية مبالغ كبيرة وتتحول إلى مديونيات، وحتى لا تنظر القضايا في "فيفا" مستقبلا.

وأضاف: بخصوص قرار أن الرئيس التنفيذي يتحمل تكاليف المخالصة مع اللاعب بشكل شخصي، لأنه مسؤول عن إبرام العقود وإجراء المخالصات مع اللاعب المسجل في ذات الفترة، ورأينا بأن يكون توقيع المخالصة من الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة في حال عدم تعيين الرئيس التنفيذي.