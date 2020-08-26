محمد نور.. القائد الذي ساهم في صناعة فريق أسطوري آخر تحديث: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 01:11 - GMT 22:11 تارخ النشر: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 01:06 - GMT 22:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محمد نور.. القائد الذي ساهم في صناعة فريق أسطوري PDF اطبع كلمات دالّة #اتحاد جدة, #محمد نور, #الاتحاد إقرأ أيضاً محمد نور: انتظروني رئيساً لاتحاد جدة 04:36 GMT إقرأ أيضاً "النوم" مع كأس البطولة.. كيف بدأ ولماذا اشتهر؟ 22:13 GMT