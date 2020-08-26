"النوم" مع كأس البطولة.. كيف بدأ ولماذا اشتهر؟ آخر تحديث: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 01:13 - GMT 22:13 تارخ النشر: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 01:11 - GMT 22:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "النوم" مع كأس البطولة.. كيف بدأ ولماذا اشتهر؟ PDF اطبع كلمات دالّة #نواف العابد, #ليفاندوفيسكي, #بايرن ميونخ إقرأ أيضاً محمد نور.. القائد الذي ساهم في صناعة فريق أسطوري 22:11 GMT إقرأ أيضاً رئيس نجران يتحدث عن اجتماع وزير الرياضة بأندية الدرجتين الأولى والثانية 04:40 GMT