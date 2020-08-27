رئيس نجران يتحدث عن اجتماع وزير الرياضة بأندية الدرجتين الأولى والثانية

أوضح مصلح آل مسلم، رئيس نادي نجران، أن أندية الدرجة الأولى طالبت بدفع التزامات 4 أشهر والمتعلقة بالنقل والمعسكرات وتم عرض الميزانية، خلال لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مع ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية، يوم الأربعاء.

وقال رئيس نجران في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: طالبنا برواتب الـ 4 أشهر، وسيكون هناك اجتماع مع المالية لبحث إمكانية صرف المبالغ، وتحدث معنا وزير الرياضة حول الحوكمة والدعم غير المحدود من قبل الحكومة، مما يصب في صالح الأندية والألعاب المختلفة.

وأضاف: تحدثنا عن مطالب الموسم الحالي، بأن يتم صرف ميزانية 4 أشهر لأن الموسم امتد إلى 14 شهرا بسبب جائحة كورونا، وناقشنا معاناة أندية الأولى من الناحية المالية وموضوع الرعاة.