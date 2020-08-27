هاسي: الآسيوية ليست ضمن أهداف الرائد

كشف بيسنيك هاسي، مدرب الرائد، أن فريقه لا يطمح للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، لأنها ليست ضمن أهداف النادي، مشيرا إلى أنه يفضل اتباع أسلوب تدريجي في النادي.

وقال المدرب البالغ "48 عاما" في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أتفهم رغبة الجماهير التي تريد رؤية النادي في أعلى المراكز والتأهل إلى دوري أبطال آسيا أيضا، لكنني لا أريد أن أتحدث عن دوري الأبطال لأنه ليس من ضمن أهداف النادي، نفضل العمل بشكل تدريجي.

وأضاف: الفريق نجح في الوصول إلى حالة من الاستقرار، لأن هناك أندية تغير المدربين واللاعبين بشكل مستمر، نحن نواصل اتباع نفس النهج في العمل، رئيس النادي يواصل منحنا الثقة ويتابعنا باستمرار وسهل من مهمة عملنا، فمنذ وصولي إلى الرائد كان هدف فهد المطوع، رئيس النادي، تحقيق الاستقرار، لأن الفريق واجه مواسم صعبة، أراد تحسين مركز الفريق وإيجاد أسلوب عمل في النادي ووضع قاعدة وأساس للمستقبل.

وحول أسلوبه المميز مع الرائد، ذكر: جئت من مدرسة كرة القدم البلجيكية وعملت لسنوات في أكبر الأندية هناك مثل أندرلخت، كنا نلعب كرة قدم مميزة ونركز على أسلوب الاستحواذ، لذلك حاولنا القيام بذلك في الرائد، لا أريد التركيز فقط على الدفاع والقيام بالمرتدات.

وشدد هاسي على أهمية تخفيض عدد المحترفين في الدوري السعودي لمنح الفرصة للاعبين السعوديين، ولفت إلى أنه استمتع بأسلوب البرتغالي جورجي جيسوس المدرب السابق للهلال، ووصفه بالمدرب المميز.