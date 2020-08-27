5 مدربين في السعودية يعتمدون على "الاستحواذ" آخر تحديث: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 01:01 - GMT 22:01 تارخ النشر: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 01:00 - GMT 22:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 5 مدربين في السعودية يعتمدون على "الاستحواذ" PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً هاسي.. مدرب رفع سقف طموحات الرائد 21:59 GMT إقرأ أيضاً "حارس السجن" .. صارم لا يقبل اعتراض اللاعبين 22:07 GMT