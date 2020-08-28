4 مراكز تشعل الصراع في الدوري السعودي آخر تحديث: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 01:52 - GMT 22:52 تارخ النشر: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 01:15 - GMT 22:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 4 مراكز تشعل الصراع في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً عبدالمجيد حسين: تمسك إدواردو بالهلال حفزنا للتعاقد معه 03:27 GMT إقرأ أيضاً الحكم الأرجنتيني بيتانا: مدرب الهلال لم يحترم "اللعبة" 03:30 GMT