تعرف على المدينة الرياضية الجديدة في نجران آخر تحديث: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 23:58 - GMT 20:58 تارخ النشر: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 23:27 - GMT 20:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على المدينة الرياضية الجديدة في نجران PDF اطبع كلمات دالّة #نجران, #السعودية إقرأ أيضاً رحيل أساطير برشلونة من الباب الخلفي يتواصل 22:32 GMT إقرأ أيضاً قانوني سويسري: يحق لميسي اللعب لفريق جديد بشهادة انتقال مؤقتة 19:09 GMT