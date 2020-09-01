قانوني سويسري: يحق لميسي اللعب لفريق جديد بشهادة انتقال مؤقتة آخر تحديث: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 22:09 - GMT 19:09 تارخ النشر: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 22:02 - GMT 19:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قانوني سويسري: يحق لميسي اللعب لفريق جديد بشهادة انتقال مؤقتة PDF اطبع كلمات دالّة #الدوري الإسباني, #برشلونة, #ميسي إقرأ أيضاً تعرف على المدينة الرياضية الجديدة في نجران 20:58 GMT إقرأ أيضاً لوتشيسكو: الآسيوية هدفنا المقبل.. وكنت واثقاً من هزيمة النصر 04:23 GMT