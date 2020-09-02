الهلال يسعى إلى تجريد النصر من أرقامه القياسية آخر تحديث: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 01:10 - GMT 22:10 تارخ النشر: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 01:09 - GMT 22:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الهلال يسعى إلى تجريد النصر من أرقامه القياسية PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الأهلي إقرأ أيضاً مدرب الهلال.. ابن عائلة رياضية ناجحة في عالم "الأعمال" 22:10 GMT إقرأ أيضاً ترقب اجتماع والد ميسي مع بارتوميو 17:47 GMT