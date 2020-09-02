مدرب الهلال.. ابن عائلة رياضية ناجحة في عالم "الأعمال" آخر تحديث: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 01:10 - GMT 22:10 تارخ النشر: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 01:07 - GMT 22:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مدرب الهلال.. ابن عائلة رياضية ناجحة في عالم "الأعمال" PDF اطبع كلمات دالّة #لوتشيسكو, #رازفان, #الهلال إقرأ أيضاً لوتشيسكو: الآسيوية هدفنا المقبل.. وكنت واثقاً من هزيمة النصر 04:23 GMT إقرأ أيضاً الهلال يسعى إلى تجريد النصر من أرقامه القياسية 22:10 GMT