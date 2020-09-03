أمرابط والجبلي وفتوحي يتنافسون على كسر رقم كماتشو القياسي آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:45 - GMT 21:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أمرابط والجبلي وفتوحي يتنافسون على كسر رقم كماتشو القياسي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #أمرابط, #كماتشو إقرأ أيضاً تعرف على ثقافة الاحتفال بلقب الدوري السعودي 22:21 GMT إقرأ أيضاً 8 مباريات في الدوري السعودي.. أي لقاء ستتابع؟ 21:42 GMT