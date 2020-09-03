تعرف على ثقافة الاحتفال بلقب الدوري السعودي آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 01:21 - GMT 22:21 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على ثقافة الاحتفال بلقب الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً مدرب الفيحاء المقال: ربما أبقى في الدوري السعودي 03:58 GMT إقرأ أيضاً أمرابط والجبلي وفتوحي يتنافسون على كسر رقم كماتشو القياسي 21:52 GMT