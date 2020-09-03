سيماو.. اعتمد على 27 لاعباً في 27 مباراة مع الفيحاء آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:48 - GMT 21:48

تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:43 - GMT 21:43

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