سيماو.. اعتمد على 27 لاعباً في 27 مباراة مع الفيحاء آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:48 - GMT 21:48 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:43 - GMT 21:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سيماو.. اعتمد على 27 لاعباً في 27 مباراة مع الفيحاء PDF اطبع كلمات دالّة #سيماو, #الفيحاء, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً ترقب اجتماع والد ميسي مع بارتوميو 17:47 GMT إقرأ أيضاً مدرب الفيحاء المقال: ربما أبقى في الدوري السعودي 03:58 GMT