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سيماو.. اعتمد على 27 لاعباً في 27 مباراة مع الفيحاء

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كلمات دالّة

#سيماو, #الفيحاء, #الدوري السعودي
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