مدرب الفيحاء المقال: ربما أبقى في الدوري السعودي

ألمح جورجي سيماو، المدرب الذي تمت إقالته من تدريب الفيحاء، إلى إمكانية استمراره بالدوري السعودي في ظل وجود عدة عروض، واصفا تجربته مع فريقه السابق بالمغامرة الرائعة، مؤكدا أنه حقق هدف الفيحاء وهو ضمان البقاء في الدوري.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: كانت مغامرة رائعة في الدوري السعودي، تعرفت على نمط لعب جديد، قبل جائحة كورونا كان أداؤنا رائعا، تأثرنا بسبب فترة التوقف واجهنا صعوبات ولم نستطع كسب المباريات، ولعبنا كرة قدم رائعة لكن النتائج لم تمنحنا النقاط الثلاث.

وأضاف: الهدف في الموسم كان الحفاظ على تواجد الفيحاء بالدوري، كنا في منطقة آمنة دون أي تهديد، النادي كان سيبقى في الدوري وهذا هدفنا من البداية، ونجحنا أيضا في تحسين قدرات اللاعبين والفريق ككل، كما افتقدنا روني فيرنانديز بسبب الإصابة.

وواصل: لعبنا بطريقة مميزة أمام أقوى أندية الدوري لأننا فريق منظم يحب أن يلعب ويمتلك زمام الأمور، تعادلنا مع الهلال وكسبنا الشباب وخسرنا أمام النصر في الدقيقة الأخيرة، لو كان لدينا لاعبون أفضل لكانت الأمور أسهل بشكل كبير.

وحول رأيه في الدوري السعودي، ذكر: الكرة السعودية ليست سهلة للمدربين الأجانب وتمثل تحديا لنا، واجهت صعوبة في التألق والأمر لم يكن سهلا.