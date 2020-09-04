الاتحاد والنصر.. خماسيتان تزينان تاريخ الأصفرين آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 02:21 - GMT 23:21 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 02:21 - GMT 23:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الاتحاد والنصر.. خماسيتان تزينان تاريخ الأصفرين PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الاتحاد, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً "بيتي".. لقب لاحق مارتينيز بسبب طائر أرجنتيني 22:23 GMT إقرأ أيضاً صحافي أرجنتيني: بيتي فخور بانتقاله إلى النصر 21:40 GMT