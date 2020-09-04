تعرف على حسابات الهبوط في الدوري السعودي آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على حسابات الهبوط في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #الفتح, #التعاون, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً 8 مباريات في الدوري السعودي.. أي لقاء ستتابع؟ 21:42 GMT إقرأ أيضاً "بيتي".. لقب لاحق مارتينيز بسبب طائر أرجنتيني 22:23 GMT