صحافي أرجنتيني: بيتي فخور بانتقاله إلى النصر آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:22 - GMT 21:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صحافي أرجنتيني: بيتي فخور بانتقاله إلى النصر PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #بيتي, #مارتينيز إقرأ أيضاً الاتحاد والنصر.. خماسيتان تزينان تاريخ الأصفرين 23:21 GMT إقرأ أيضاً التعاون.. من القمة إلى المنافسة على البقاء 04:59 GMT