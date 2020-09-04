"بيتي".. لقب لاحق مارتينيز بسبب طائر أرجنتيني آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 01:06 - GMT 22:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "بيتي".. لقب لاحق مارتينيز بسبب طائر أرجنتيني PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #بيتي, #مارتينيز إقرأ أيضاً تعرف على حسابات الهبوط في الدوري السعودي 21:41 GMT إقرأ أيضاً الاتحاد والنصر.. خماسيتان تزينان تاريخ الأصفرين 23:21 GMT