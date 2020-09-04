8 مباريات في الدوري السعودي.. أي لقاء ستتابع؟ آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 8 مباريات في الدوري السعودي.. أي لقاء ستتابع؟ PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي, #الاتحاد إقرأ أيضاً أمرابط والجبلي وفتوحي يتنافسون على كسر رقم كماتشو القياسي 21:52 GMT إقرأ أيضاً تعرف على حسابات الهبوط في الدوري السعودي 21:41 GMT