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العضاضي: تتويج الهلال سيتم بشكل مختلف

المصدر: دبي - قناة العربية
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أوضح عبدالعزيز العضاضي، مسؤول التخطيط والتطوير ومدير الإعلام المكلف برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيتم تتويج الهلال بشكل مختلف، يوم الأربعاء، عندما يتم تسليمه لقب الدوري رسميا.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: التتويج سيكون مختلفا عن السابق بسبب جائحة فيروس كورونا، كنا أمام تحدٍّ كبير بسبب كورونا وتمكنا من استئناف منافسات الدوري دون جماهير بناء على الإجراءات، والتتويج سيكون بحضور محدود من قبل وسائل الإعلام.

وأضاف: رابطة دوري المحترفين تعمل على أن يكون التتويج بشكل مختلف، ستكون هناك ألعاب نارية وسيكمل الهلال احتفالاته في مكان مخصص مع موسيقى ومنصة تتويج.

ولفت إلى أن ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، سيتوج الهلال باللقب، بجانب شخصيات أخرى.

كلمات دالّة

#الرابطة, #الهلال, #الدوري السعودي
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