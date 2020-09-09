الهلال.. أول تتويج "صامت" في الدوري السعودي آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الهلال.. أول تتويج "صامت" في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً حسابات معقدة للهبوط في الدوري السعودي 21:34 GMT إقرأ أيضاً الممر الشرفي .. فكرة تحولت إلى طقوس 03:37 GMT