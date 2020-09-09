حسابات معقدة للهبوط في الدوري السعودي آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 00:21 - GMT 21:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حسابات معقدة للهبوط في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #العدالة, #الاتحاد, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً التعاون.. من القمة إلى المنافسة على البقاء 04:59 GMT إقرأ أيضاً الهلال.. أول تتويج "صامت" في الدوري السعودي 21:35 GMT