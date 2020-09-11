الهلال يجرد النصر من أرقامه القياسية آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 01:00 - GMT 22:00 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 00:58 - GMT 21:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الهلال يجرد النصر من أرقامه القياسية PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً الفتح يفلت من الهبوط في الجولات الأخيرة 21:58 GMT إقرأ أيضاً رئيس الفتح: النصر والهلال والأهلي يتنافسون على الحسن 03:52 GMT