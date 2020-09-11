مشاهد من الجولة الأخيرة في الدوري السعودي آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 01:02 - GMT 22:02 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 00:14 - GMT 21:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مشاهد من الجولة الأخيرة في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً فهد بن نافل: نهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات 04:14 GMT إقرأ أيضاً الفتح يفلت من الهبوط في الجولات الأخيرة 21:58 GMT