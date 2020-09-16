رحيل كارتيرون "المفاجئ" يلخبط أوراق الزمالك آخر تحديث: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 20:48 - GMT 17:48 تارخ النشر: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 20:37 - GMT 17:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رحيل كارتيرون "المفاجئ" يلخبط أوراق الزمالك PDF اطبع كلمات دالّة #الزمالك, #مرتضى منصور, #كارتيرون إقرأ أيضاً باريس ومرسيليا.. تاريخ طويل من الصراع 22:38 GMT إقرأ أيضاً مراسل العربية في سويسرا يكشف أبرز أحداث محاكمة الخليفي 22:17 GMT