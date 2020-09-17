مراسل العربية في سويسرا يكشف أبرز أحداث محاكمة الخليفي آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 01:17 - GMT 22:17 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 00:29 - GMT 21:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مراسل العربية في سويسرا يكشف أبرز أحداث محاكمة الخليفي PDF اطبع إقرأ أيضاً رحيل كارتيرون "المفاجئ" يلخبط أوراق الزمالك 17:48 GMT إقرأ أيضاً مراسل العربية: محامو "فيفا" التزموا الصمت عند مساءلة الخليفي 12:52 GMT