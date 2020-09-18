مراسل العربية: محامو "فيفا" التزموا الصمت عند مساءلة الخليفي آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 15:52 - GMT 12:52 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مراسل العربية: محامو "فيفا" التزموا الصمت عند مساءلة الخليفي PDF اطبع إقرأ أيضاً مراسل العربية في سويسرا يكشف أبرز أحداث محاكمة الخليفي 22:17 GMT إقرأ أيضاً سواريز.. الصداع الأكبر في رأس برشلونة 19:46 GMT