اللاعبون وجواز السفر الإيطالي.. محاولات "تحايل" لا تنتهي آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اللاعبون وجواز السفر الإيطالي.. محاولات "تحايل" لا تنتهي PDF اطبع كلمات دالّة #إيطاليا, #ميلان, #ديدا, #سواريز إقرأ أيضاً صحفي إيطالي يكشف تفاصيل قضية "سواريز والجامعة" 20:00 GMT إقرأ أيضاً مراسل العربية: المحكمة ستحدد موعد الحكم على الخليفي نهاية الأسبوع 22:18 GMT